HAYRAN KALDILAR

Yozgat'ta düzenlenen Bulmaca Gezisi yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, Sarıkaya ilçesindeki, halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak bilinen Antik Roma Hamamı önünde, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncularının katıldığı törenle verildi. Yarışmacılar ve vatandaşların ilgi gösterdiği törenin ardından oyuncular, hamamın Terman havuzunda yüzerek, tarihi mekanın tanıtımına katkı sağladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2 bin yılı aşkın tarihe sahip Roma Hamamı'nın, görselliği ile eşsiz bir değer olduğunu belirterek, "Roma Hamamı'nın termal havuzu 2 bin yıl öncesinden, olduğu gibi günümüze kadar gelmiş. Bu eşsiz güzelliği turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışma yapıyoruz" dedi.

Termal havuzda yüzme keyfini yaşayan oyunculardan Ünal Gümüş, suyun çok güzel olduğunu ve havuzun tarihi eser olmasının da hoşuna gittiğini söyledi. Gümüş, romatizmasının olduğunu ifade ederek, "Romatizmaya iyi geldiğini hissetmeye bile başladım. Su sıcak, 45 dereceymiş zaten. Romalıların bizim güzel Anadolu'ya hediyesine teşekkür ederiz. Şu anda çok keyif alıyorum" diye konuştu.

Lübnanlı sosyal medya fenomeni Salah Chatah ise, "Harika, çok güzel bir şey. Hem su güzel, temiz ve faydalı. Sağlık için çok iyi bir yer. Muhteşem bir hamam... İnsanlar Türk hamamına gidiyorlar, turistler buraya geldikleri zaman kesinlikle beğenecekler ve burayı görmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen de, "Emin olun, çok güzel bir su, harika. Ne sıcak ne soğuk... Rahatsız eden bir su değil. Tarihi bir atmosfer içerisinde böyle bir suya girmek çok güzel… 2 bin sene sonra Romalılardan sonra bize kısmet oldu. İnsanı çok duygulandırıyor. Ben diyorum ki mutlaka yolunuz Yozgat'a düşsün ve gelip Sarıkaya'da bu tarihi Roma Hamamı'nı görün. Giremezseniz bile görün" şeklinde konuştu.

