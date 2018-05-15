Hayran kaldılar

Hafta sonu Yozgat’ta ağırlanan ve komşu illerin yanı sıra, Van, Kütahya ve Bursa gibi bir çok ilden programa katılan aşık, ozan, şair, yazar ve gazeteciler Yozgat’ın tarihi yerlerini de gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen program kapsamında iş adamı ve kültür dostu Mehmet Saygı’nın kendi çabalarıyla oluşturduğu müze de ziyaret edildi. Yozgat eşrafından aynı zamanda da Yozgat Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığını yürüten Saygı’nın yıllar önce oluşturduğu çalışma ofisindeki müzeyi gezen ziyaretçiler hayranlıklarını gizleyemediler. Saygı’nın mütevazı ofisinde, tarihi ve kültürel, unutulmaya yüz tutmuş, kullanımdan çıkmış birçok kültür unsurunu görüp, mumyalanmış av hayvanlarının yanı sıra müzik enstrümanlarını da temaşa eyleyen ziyaretçiler, ‘Helal olsun’ demekten geri kalmadı. Yozgatlı kültür insanı ve işadamı Mehmet Saygı, ‘’Yozgat’ımıza teşrif eden sizler gibi saz ve söz üstatlarını, gönül ve tanıtım elçilerini bu mütevazı ofisimde görmekten ne kadar haz aldığımı bilmenizi isterim’’ dedi, misafirlere hem Yozgat anısına hem de bu ziyaret adına hediyeler takdim etti.