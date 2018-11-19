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HAYALET iMAM ÇIKTI!

Gazetemiz esi Yazıişleri Müdürlerinden Saygı Öztürk, yeni kitabında Adil Öksüz’ü farklı yönleriyle ele aldı

HAYALET iMAM ÇIKTI!

Gazetemiz esi Yazıişleri Müdürlerinden Saygı Öztürk, yeni kitabında Adil Öksüz’ü farklı yönleriyle ele aldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:51
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HAYALET iMAM ÇIKTI!

İLERİ Gazetesi Yazıişleri eski Müdürlerinden, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi hemşerimiz Saygı Öztürk, yeni kitabı ‘Hayalet İmam’ isimli eserinde, 15 Temmuz Darbe Girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ü farklı yönleriyle anlattı. Öztürk eserinde, ‘Adil Öksüz MİT elemanı mı ve kod adı Timsah mı?, Mahrem imam olduğu bilinmesine rağmen hakkında daha önceniçin işlem yapılmadı?, Adil Öksüz, hangi taktikle karakolda tutuldu?, Başbakanlık Müşaviri'yle karakolda Arapça neler konuştu?, Sorgu sırasında, Cumhuriyet Savcısı'yla hangi ayetle ilgili tefsir tartışması yaptı?, Savcı o konuşma sonrası “mahrem imam” olduğuna nasıl karar verdi?, Hâkim ile Cumhuriyet Savcısı arasında nasıl bir konuşma geçti?, Serbest bırakıldıktan sonra avukatına telefonda neler sordu?, “Hayalet imam” olduğunu ilk kim gündeme getirdi?, Meydan meydan dolaştığı iddiasına rağmen niçin yakalanmadı?, Tetikçi “Yeşil” ile Adil Öksüz arasında hangi benzerlikler var?, Yakınları, neden Adil'in yurtdışına çıkmadığını söylüyor?, Yakalama kararı çıkarmayan hâkim ve yakalamayan Emniyet mensubuna ne oldu?’ sorularının yanıtını aradı.  15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü darbenin merkezi sayılan Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Saygı Öztürk, hakkında bir sürü haber çıkan ve hâlâ yakalanamayan Adil Öksüz dosyası üzerine etkili bir çalışma yapıp, kitap haline getirdi. 

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HAYALET IMAM ÇIKTI!
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