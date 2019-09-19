Hatırlayan olmadı

Türk Halk Müziği’nin yurt içi ve yurt dışında seçkin bir yer edinmesini sağlayan, derlediği yüzlerce türküleri repertuara kazandıran, yetiştirdiği yüzlerce sanatçıyla Türk kültürüne unutulmaz hizmetler veren Nida Tüfekçi, 18 Eylül 1993 yılında aramızdan ayrılmıştı. Merhum Nida Tüfekçi adına önceki yıllarda dönemin Belediye Başkanı Yusuf Başer’in talimatıyla halk müziği korosu kurulmuş, anma konserleri tertiplenmiş, Yimpaş önüne de heykeli dikilmişti. Gelinen süreçte koro lağvedilirken, merhumun heykeli de yerinden sökülüp Kent Park’a taşındı. Yozgat’ta tıpkı Abbas Sayar gibi, merhum Tüfekçi de vefat yıldönümünde anılmayan ve hatırlanmayan kıymetler arasına girdi.



