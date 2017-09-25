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HATIRLAMADIK!

YAPTIĞI derlemelerle Türk Halk Müziği repertuarına binden fazla türkü kazandıran, Türk Halk Müziği Sanatçısı hemşerimiz Nida Tüfekçi ölüm yıldönümünde memleketi Yozgat’ta hatırlanmazken, Neşet Ertaş Kırşehir’de yapılan etkinliklerle anıldı. 

HATIRLAMADIK!

YAPTIĞI derlemelerle Türk Halk Müziği repertuarına binden fazla türkü kazandıran, Türk Halk Müziği Sanatçısı hemşerimiz Nida Tüfekçi ölüm yıldönümünde memleketi Yozgat’ta hatırlanmazken, Neşet Ertaş Kırşehir’de yapılan etkinliklerle anıldı. 

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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HATIRLAMADIK!

Aramızdan 18 Eylül 1993’te ayrılan Nida Tüfekçi’nin ölüm yıldönümünde Yozgat’ta herhangi bir anma ve hatırlama söz konusu olmadı. Komşu Vilayetimiz Kırşehir ise, 25 Eylül 2012’de vefat eden büyük ozan, Bozkır’ın Tezenesi Neşet Ertaş’ı unutmayarak, bu yıl ‘Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’ etkinliğinin ilkini başlatarak, hem büyük ustaya olan ahde vefasını yerine getirdi, hem de şehrin sosyal ve kültürel hayatını renklendirerek, kente birçok ünlü sanatçıyı davet etti.
Yozgat’ın hem Nida Tüfekçi’yi, hem de çocukluğunun bir bölümünü Yozgat’ta geçiren Neşet Ertaş’ı unutması ve anmayı aklına dahi getirmemesi sanatseverleri de üzdü. Yozgat’ta geçtiğimiz yıllarda Nida Tüfekçi adına bir halk müziği korosu kurulmuş ve terminal yanında bulunan kavşağa heykeli dikilerek, yine Nida Tüfekçi’nin öğrencisi olan ünlü sanatçılar kente davet edilerek, ‘Nida Tüfekçi Altın Bağlama Ödülleri’ adıyla bir de ödül töreni düzenlenmişti.
Geçen sürenin ardından koro lağvedilerek dağıtılırken, ödül törenini de devamı gelmedi. Nida Tüfekçi’nin adını taşıyan ‘Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi’ bile, ünlü sanatçıyı hatırlamaması, eğitim kurumlarına verilen isimlerin ‘yaşatılması’ amacıyla değil, ‘Formalite yerine getirilsin’ diye verildiği gerçeğini de bir kez daha ortaya koydu.


 

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