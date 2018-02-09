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Hat sanatı ilgi görüyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden hat kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

Hat sanatı ilgi görüyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden hat kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Hat sanatı ilgi görüyor

Kursta hat ve hüsnü hat sanatını öğrenen kursiyerler ortaya birbirinden güzel eserler meydana getiriyor.
Hat kursunda işaretlere ve harflere ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim veren kursiyerler, mürekkep, kalem, kağıt ve hokka gibi malzemelerle yazılar yazıyor.
Hüsnü hat sanatında ise İslam dinine ait hadis ve ayet gibi yazılar yazılarak, bu yazılar için özel tablolar hazırlanıyor.
Usta öğreticiler Osmanlı Devleti döneminde hattat adı verilen meslek erbaplarının bu işten ekmek yediğini, matbaanın yaygınlaşmasıyla hattatların azalmasına karşılık, günümüzde hat sanatının Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde yaşatılmaya devam ettiğini söyledi.

Son Güncelleme: 09.02.2018 09:37
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