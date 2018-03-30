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HASRET GiDERDiLER

YOZGAT’ta geçmiş yıllarda Yozgat Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği korosu üyeleri bir araya gelerek hasret giderdi.

HASRET GiDERDiLER

YOZGAT’ta geçmiş yıllarda Yozgat Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği korosu üyeleri bir araya gelerek hasret giderdi.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
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HASRET GiDERDiLER

Yozgat’ta geçmiş yıllarda Kültür Bakanlığı sanatçısı, bestekar Faruk Şahin şefliğinde kurulan koro, uzun yıllar başarılı çalışmalara imza atmıştı. Yozgat’ta çocuk ve yetişkin olmak üzere iki tane TSM korosu kuran Şahin ile, Yozgatlı koristler başarılı sanatsal etkinliklere imza atmış ve TRT Müzik kanalında da konser vererek, tüm Türkiye’de başarılarını tescillemişti. Ünlü sanatçı Şahin’in ardından dağılan koro zaman içerisinde yeniden kurulsa da, geçmişteki başarıyı yakalayamadı. Yıllar sonra yeniden Yozgat’ı ziyaret eden başarılı sanatçı Faruk Şahin ile koro üyeleri Hüzni Baba Konağı’nda bir araya geldi. Birlikte fasıl yapan koro üyeleri, şefleriyle birlikte eski günleri yad ederek, nostalji dolu bir program gerçekleştirdi. Sanatçı Şahin, Yozgat’ta geçmişte faaliyet gösteren çocuk korosunun faaliyetine devam edememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Yozgat’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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