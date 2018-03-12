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Hasan Mutlu Dağlar'ı Sergiliyor

RESSAM hemşerimiz Hasan Mutlu, Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde ‘Dağlar’ temalı 23’üncü kişisel resim sergisini açtı.

Hasan Mutlu Dağlar'ı Sergiliyor

RESSAM hemşerimiz Hasan Mutlu, Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde ‘Dağlar’ temalı 23’üncü kişisel resim sergisini açtı.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Hasan Mutlu Dağlar'ı Sergiliyor

Mutlu, elit ressamların nadide eserlerinin sergilendiği Sanko SANAT Galerisinde Sergi Açmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.  Mutlu, Gaziantep’te sergisine ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi yönetimine ve Konukoğlu Ailesine teşekkür etti. Mutlu, “Gaziantep nasıl sanayi başkentlerimizdense, sanat alanında da buranın başkenti olmasına inanıyorum. Sanko Sanat Galerisi elit ressamların nadide eserlerinin sergilendiği bir galeri. Burada sergi açmak güzel bir duygu” dedi. Muğla Datça’daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Mutlu, birçok ulusal ve uluslararası sanat etkinliğine katıldığını, Avrupa, Asya sanat bienalleri, yüzlerce yurt içi ve yurt dışı sergi organizasyonları yöneticilikleri ve jüri üyeliklerinde bulunduğunu kaydetti. Yağlı boya tekniğiyle resim yapan Mutlu, “Sergimde 21 adet değişik boyutlarda yağlı boya tekniğinden oluşan eserlerim yer alıyor. 1980 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünü bitirdim. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde çalışmalar yaptım. 1981 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde tablo restorasyonu üzerine çalışmalarda bulundum” şeklinde konuştu. 

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