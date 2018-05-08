Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789

Halk oyunu ekibi ses getirdi

BOZOK Üniversitesi Halkoyunları topluluğu, Antalya’da gerçekleştirilen yarışmadan birincilik ödülüyle döndü.

Halk oyunu ekibi ses getirdi

BOZOK Üniversitesi Halkoyunları topluluğu, Antalya’da gerçekleştirilen yarışmadan birincilik ödülüyle döndü.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
4 Okunma
Halk oyunu ekibi ses getirdi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ekibi tebrik etti, çiçek hediye etti. Bozok Üniversitesi Halkoyunları topluluğu, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Halk Dansları yarışmasına katıldı. Halaylar Stilize gruplarında yarışan ekibimiz, grubundan birinci olarak çıktı. 7 Üniversite arasından finale kalan Halkoyunları topluluğu Türkiye finalinde yarışacak 14 üniversite arasına girdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karacaoğlan anıldı
Karacaoğlan anıldı
Şairlerden kanyon çıkarması
Şairlerden kanyon çıkarması
Minik Ressamların başarısı
Minik Ressamların başarısı
FiLM FESTiVALi BAŞLADI
FiLM FESTiVALi BAŞLADI
Mini Konser
Mini Konser
KARAKOÇ ANLATILDI
KARAKOÇ ANLATILDI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim