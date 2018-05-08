Halk oyunu ekibi ses getirdi

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ekibi tebrik etti, çiçek hediye etti. Bozok Üniversitesi Halkoyunları topluluğu, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Halk Dansları yarışmasına katıldı. Halaylar Stilize gruplarında yarışan ekibimiz, grubundan birinci olarak çıktı. 7 Üniversite arasından finale kalan Halkoyunları topluluğu Türkiye finalinde yarışacak 14 üniversite arasına girdi.