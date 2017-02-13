Halk oyunları yarıştı

Bozok Spor Salonu’nda Cumartesi günü saat 11.00’de başlayan halk oyunları yarışması, geleneksel, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde yapıldı.

Yöre kültürünün yansıtıldığı oyunlara, Minikler Düzenleme dalında Şefaatli Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlk Okulu, Yıldızlar Düzenleme dalında Erdoğan M. Akdağ Orta Okulu, Şefaatli Fatih Orta Okulu, Gençler Düzenleme dalında Merkez Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gençler Düzenlemesiz dalda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Lisesi, Nida Tüfekçi, kulüpler yarışmasında; minikler ve Yıldızlar düzenlemeli dalda Şefaatli Belediye Spor Kulübü, Gençler düzenlemeli dalda Gençlik ve Spor Kulübü, Gençler Düzenlemesiz dalda ise Bozok Spor Kulübü katıldı.

Halk Oyunları İl Temsilcisi Arzu Keseroğlu, bölge finalinin belirleneceği yarışmada tüm ekiplerin başarıyla yarıştıklarını söyledi.

Keseroğlu, ortaya koydukları başarılı performanstan dolayı tüm ekipleri tebrik etti.