Güz şenliği yapılacak

Bu sene ikincisi düzenlenecek şenliğe Yozgat’tan ve yurdun değişik bölgelerinden konuklar katılacak.

Cumartesi günü şiir dinletisiyle Hüzni Baba Konağı’nda başlayacak programda şiir dinletisi gerçekleştirilecek, türküler söylenecek.

Programın ikinci kısmında ise sohbet programı gerçekleştirilip, katılımcılara çeşitli ikramlar yapılacak.

Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Songül Yurdagül Aksoy, 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Hüzni Baba Konağında başlayacak şenliğe tüm vatandaşları davet etti.

