Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın yeniden seçilerek güven tazeledi. Dernek Başkanı Ahmet Sargın, halk kültürünü araştırmak, aşıklık-ozanlık geleneğini yaşatmak ve Yozgat kültürüne sahip çıkmak amacıyla derneği kurduklarını belirtti. Bugüne kadar birçok faaliyet ve etkinlik düzenlediklerini aktaran Sargın, bundan sonra da aynı şekilde faaliyetleri sürdüreceklerini ifade etti. Genel Kurulun divan üyeliklerini Durali Doğan, İsmail Koçak ve Ekrem Gürer üstlendi. Yapılan genel kurulun ardından Ahmet Sargın yeniden Dernek Başkanlığı görevine seçildi. Başkan Ahmet Sargın, seçilen yeni yönetim kurulu adına, üyelerine teşekkür ederek, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.