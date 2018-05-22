Günlük 150 kitap

Nüfusa oranlandığında Yozgat’ın diğer illere göre okuyucu kitlesinin her geçen yıl arttığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, günlük yaklaşık 150 kişiye ödünç kitap verdiklerini ve yıl içerisinde İl Halk Kütüphanesi’ne 8 bin 423 adet yeni üye kaydı yaptıklarını söyledi. Gezici Kütüphane hizmetlerinin devam ettiğini de belirten Halıcı, burada da bin 715 üyeye 5 bin 77 adet kitap ödünç verdiklerini vurguladı. Halıcı, İl Halk Kütüphanesinin Ramazan ayı boyunca 08.00-24.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet verdiğini de vurguladı.