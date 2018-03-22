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Gönüllerince kutladılar

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler Nevruz Bayramı’nı büyük coşku ve eğlenceyle kutladı.

Gönüllerince kutladılar

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrenciler Nevruz Bayramı’nı büyük coşku ve eğlenceyle kutladı.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Gönüllerince kutladılar

Okul bahçesinde gerçekleşen törene Vali Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Nurdoğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda halk oyunları gösterisi, halat çekme yarışı ve müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Okul bahçesinde pişirilen gözleme ve ikramlar da konuklara servis edilerek, baharın gelişi coşkulu bir ortamda kutlanmış oldu.

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