Gençler Yazdılar Yönettiler Oynadılar

Yozgat Gençlik Merkezleri, ‘Sahne Sırası Sende’ adlı gençler arası Tiyatro il birinciliği yarışması tamamlandı. Gençler, kendilerinin yazmış olduğu senaryolarıyla sahnede performanslarını sergiledi. 6 farklı grubun dram/komedi türünde sahneledikleri oyunlar izleyicilerini hem duygulandırdı hem de güldürdü. Oyunculuklarıyla kıyasıya mücadele eden gruplar arasında Kralların Dansı oyununu sahneleyen Shakespearın Süvarileri grubu birinci oldu. Birinci olan ekip, Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan bölge yarışmalarında Yozgat’ı temsil edeceği bildirildi. Ödül törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı. Başer, yarışmada birinci olan gençlere katılım belgesi ve ödüllerini verdi.