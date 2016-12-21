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Gençler ‘Genç’ ile buluştu

21 Aralık 2016 Çarşamba 04:26
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Yozgat’ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında "Altıncı Mevsim Edebiyat" konulu söyleşi düzenlendi. Ünlü Şair Nurullah Genç’inde katıldığı söyleşi programına öğrencilerde yoğun ilgi gösterdi.

Gençler ‘Genç’ ile buluştu
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen programın açılışında konuşan, KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, KYK’nın sadece barınma hizmeti veren bir kurum olmadığını dile getirdi. 
Değerler noktasında gençlerin gerçekten gelişmesi gerektiğini gördüklerini ifade eden Özgül, şunları kaydetti:
"Öğrenciler günlerinin birçok vaktini yurtlarda geçiriyor. Burada mutlaka bunları değerlendirmek lazım. Biz gençleri gerçekten sanal bir gençlik olarak görüyorduk. Onun için de ben özür diliyorum. Şu 15 Temmuz’u bize yaşatan gençlere helal olsun, var olsunlar, sağ olsunlar. Mesele vatan, namus olunca, Allah olunca, bu vatan için can vermeye bu gençlik her zaman hazır. Allah sizden razı olsun."
KYK İl Müdürü Rasim Parlak da, öğrencilere çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini aktararak, “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, ‘Çınaraltı Söyleşileri’ kapsamında düzenlediğimiz ‘Altıncı Mevsim Edebiyat Söyleşileri’ programını gerçekleştiriyoruz. Kurumumuz 2004 yılından itibaren öğrencilere verilen çeşitli kurslar ve etkinliklerle yeni bir dönem başlamıştır. Öğrencilerimiz de serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmektedir. Öğrencilerimizin, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. Böylece öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve birbirleri ile dostluk bağını geliştirmek ve kaynaştırmak için yurtlarımızda bir dizi etkinlikler düzenliyoruz.” ifadelerine değindi. 
Programda, öğrencilere 15 Temmuz belgeseli izletildi.
Daha sanatçı Aykut Kuşkaya ezgilerini seslendirdi. Şair ve yazar Nurullah Genç de şiirlerini okudu.

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