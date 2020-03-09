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Fuarda buluştular

GAZETEMİZ köşe yazarı, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ile Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Ankara Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:12
Fuarda buluştular

Çok sayıda ünlü yazarın söyleşi ve imza günü şeklinde gerçekleştirdiği etkinlikte, hemşehrilerimiz Öztürk ve Zorlu ilgi odağı oldu. Hemşerimiz, gazeteci-yazar Saygı Öztürk, farklı dönemlerde yayınlanan eserlerini okurları için imzaladı. Gazetemiz Sahibi Mükremin Kayhan da, oğlulları Ege ve Can Kayhan ile birlikte Saygı Öztürk'e süpriz ziyarette bulundu. Ege-Can Kayhan kardeşler, Saygı Öztürk ile sohbet edip, kitaplarını imzalattırırken, gelecekte kendilerinin de kitaplar yazmak istediklerni ifade ettiler. Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da, Türk Dünyasının Lideri Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı, elbaşı Nur Sultan Nazarbayev’in ‘Nazarbayev Liderliği’ adlı kitabını imzaladı. Ankara Kitap Fuarındaki imza gününde Zorlu’yu Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de yalnız bırakmadı. 

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