Fuarda buluştular

Çok sayıda ünlü yazarın söyleşi ve imza günü şeklinde gerçekleştirdiği etkinlikte, hemşehrilerimiz Öztürk ve Zorlu ilgi odağı oldu. Hemşerimiz, gazeteci-yazar Saygı Öztürk, farklı dönemlerde yayınlanan eserlerini okurları için imzaladı. Gazetemiz Sahibi Mükremin Kayhan da, oğlulları Ege ve Can Kayhan ile birlikte Saygı Öztürk'e süpriz ziyarette bulundu. Ege-Can Kayhan kardeşler, Saygı Öztürk ile sohbet edip, kitaplarını imzalattırırken, gelecekte kendilerinin de kitaplar yazmak istediklerni ifade ettiler. Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da, Türk Dünyasının Lideri Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı, elbaşı Nur Sultan Nazarbayev’in ‘Nazarbayev Liderliği’ adlı kitabını imzaladı. Ankara Kitap Fuarındaki imza gününde Zorlu’yu Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de yalnız bırakmadı.