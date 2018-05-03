FiLM FESTiVALi BAŞLADI

Kültür Bakanlığı ve TÜRKSAK’ın himayelerinde gerçekleşen festivale bu sene Yozgat ili de dahil edildi. Çocuk Filmleri Festivali’nin Yozgat ayağında İl Kültür Müdürlüğü salonunda 7-12 yaş arası çocuklara sinema filme gösterimi yapıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Festival etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere çocuk filmleri gösterimi, sinema ve drama eğitimi ve çocuk oyunları oynatıldı. Etkinlik kapsamında bugün ise Sabah ve Hürriyet Gazetesi yazarları tarafından, miniklere yazarlık eğitimi verileceği belirtildi. İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, 15’inci Çocuk Filmleri Festivali’nin bu sene Yozgat, İstanbul, Erzincan ve Van vilayetlerinde tertip edildiğini söyleyerek, Yozgatlı çocuklar için faydalı ve anlamlı bir etkinlik olduğunu bildirdi.