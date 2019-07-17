Festival hız kesmeden

Hafta sonuna kadar devam edecek olan festival etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi yapıldı, sanatçı Ömer Karaoğlu konser verdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, doyasıya eğlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün anlam ve önemine uygun şekilde etkinliklere devam edildi. Kültür Merkezi önünden düzenlenen fener alayı, mehteran eşliğinde yürüdü. Şehitlerimizi anma programı yapıldı. Duaların ardından protokol konuşmaları yapıldı, Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin türküleriyle meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.