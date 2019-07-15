Festival hız kesmeden

Festival kapsamında, Belediye Meydanı’nda vatandaşlara ücretsiz tahsis edilen yöresel ürünler çadırlarında, yöresel ürünler ile birlikte el sanatları eserleri de satışa sunuldu. Festivalinin ilk gününde Ahmet Şafak sahne alıp, verdiği konser ile Akdağmadeni hakkını coşturdu. Etkinliğin açılışına MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de katıldı. Etkinlikler, bugünde de devam edecek.