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Festival hız kesmeden

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, geleneksel hale getirilmesi planlanan ‘Kültür ve Turizm Festivali’ etkinlikleri, hızlı başladı, hız kesmeden de devam ediyor.

Festival hız kesmeden

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, geleneksel hale getirilmesi planlanan ‘Kültür ve Turizm Festivali’ etkinlikleri, hızlı başladı, hız kesmeden de devam ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Festival hız kesmeden

Festival kapsamında, Belediye Meydanı’nda vatandaşlara ücretsiz tahsis edilen yöresel ürünler çadırlarında, yöresel ürünler ile birlikte el sanatları eserleri de satışa sunuldu. Festivalinin ilk gününde Ahmet Şafak sahne alıp, verdiği konser ile Akdağmadeni hakkını coşturdu. Etkinliğin açılışına MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de katıldı. Etkinlikler, bugünde de devam edecek.

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