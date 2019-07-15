Festival hız kesmeden

Festival kapsamında, Belediye Meydanı’nda vatandaşlara ücretsiz tahsis edilen yöresel ürünler çadırlarında, yöresel ürünler ile birlikte el sanatları eserleri de satışa sunuldu. Festivalinin ilk gününde Ahmet Şafak sahne alıp, verdiği konser ile Akdağmadeni hakkını coşturdu. Etkinliğin açılışına MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de katıldı. Etkinlikler, bugünde de devam edecek.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
40 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol