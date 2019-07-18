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Festival Devam Ediyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde ilki düzenlenen ‘Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali’ etkinliklerinde sahne alan Aysel Yakupoğlu, verdiği konserle ilçe halkına unutulmaz bir gün yaşattı.

Festival Devam Ediyor

AKDAĞMADENİ ilçesinde ilki düzenlenen ‘Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali’ etkinliklerinde sahne alan Aysel Yakupoğlu, verdiği konserle ilçe halkına unutulmaz bir gün yaşattı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Festival Devam Ediyor

Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan’ın da katıldığı festival etkinliğinde, alanını dolduran binlerce vatandaş, gün boyu düzenlenen etkinliklerle eğlendi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘Akdağmadeni tarihinde ilkini gerçekleştirdiğimiz Kültür ve Turizm Festivaliyle ilçemizin ismini her alanda daha gür bir sesle duyurmaya devam edeceğiz. İlçemiz doğasıyla ve tarihiyle bölgesinde hak ettiği konuma gelecektir’ dedi.
NİDA TÜFEKÇİ UNUTULMADI
Akdağmadeni ilçesinin yetiştirdiği ünlü isimlerden, 18 Eylül 1993 tarihinde hayata gözlerini yuman, Türk Halk Müziği’nin unutulmaz sesi Nida Tüfekçi, bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle anılacak. Bine yakın türküyü derleyip, kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan merhum Nida Tüfekçi anısına bugün gerçekleştirilecek etkinlikler, saat 14.00’da açılacak ‘Nida Tüfekçi Fotoğraf Sergisi’ ile başlayacak.  Saat 18.00’da Geleneksel Türk sanatları ve animasyon gösterilerinin ardından Nida Tüfekçi özel programı icra edilecek. Siyami Taştan, Gökhan Namlı ve Nazlı Öksüz konser verecek. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ölüm yıldönümünde Nida Tüfekçi’yi rahmetle ve minnetle anacaklarını belirterek, derlediği türkülerin günümüze kadar gelmesinde büyük pay sahibi olan Nida Tüfekçi’nin, yazdığı ve derlediği türkülerin halen ilk günkü tazeliğini koruduğunu, bundan sonra da koruyacağına inandığının altını çizdi. 
 

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