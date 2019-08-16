FASULYE FESTİVALİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, kasaba halkı belde dışında ikamet eden yakınları ile birlikte konuklarını ağırlayıp, hasret giderdi, doyasıya eğlendi. Araplı Kasabası Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel yeşil fasulye festivaline dernek yönetimiyle birlikte vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Yozgat’ın en kaliteli yeşil fasulyesinin Araplı bölgesinde yetiştiği hatırlatılarak, festival sayesinde fasulyenin de tanıtımının yapılmaya çalışıldığı kaydedildi. Kasabamız dışında yaşayanların ilgisini geçen ve geleneksel hale getirilen etkinliklerde tanıtımı yapılan yeşil fasulyenin bölgede artık marka haline gelmeye başladığı kaydedildi. Üreticilerin, ürettikleri fasulyeleri gerek tarlada, gerekse pazarda çok rahat bir şekilde pazarlama imkanı buldukları, özellikle ev hanımlarının kışlık yiyecek olarak dolaplarına koyacakları fasulyeleri Araplı'dan temin etmeye başladıkları ifade edildi.