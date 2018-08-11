Etkinlikler tamamlandı

Yozgat Belediyesi tarafından bu sene 19’ncusu gerçekleştirilen Sürmeli Etkinlikleri dün akşam gerçekleşen ve TRT ekranından canlı yayınlanan konser programıyla sonlandı. Geçmişte Yozgat’taki tüm kurum ve kuruluşların destek ve katkılarıyla daha büyük ölçekli ve geniş içerikli tertiplenen Sürmeli Etkinlikleri, son yıllarda küçük etkinlik faaliyetlerle tertip ediliyor. Sadece Yozgat Belediyesi’nin üstlendiği organizasyonlarla yapılan etkinlikler, bu sene mahallelerde yapılan küçük etkinliklerle gerçekleşti. Halk dansları topluluklarının yanı sıra, mahalli sanatçılar da çeşitli konserler verdi. Diğer kurum ve kuruluşların desteğini çektiği, Yozgat’ın ulusal ve uluslararası camiada kültür, sanat ve kendine has değerleriyle tanıtımının amaçlandığı Sürmeli Festivali sadece il merkeziyle ve küçük etkinliklerle sınırlı bir faaliyet olarak kaldı.