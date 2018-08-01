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Etkinlikler başlıyor.

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 19’ncusu düzenlenecek olan Sürmeli Şenlikleri 3-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler başlıyor.

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 19’ncusu düzenlenecek olan Sürmeli Şenlikleri 3-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Etkinlikler başlıyor.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, düzenlediği basın toplantısında, Sürmeli Şenlikleri etkinlik takvimi hakkında bilgi verdi.
Başkan Arslan, bu yıl 19’ncusu düzenlenecek olan şenliklerin Yozgat’ın önemli kültürel değerlerinden olduğunu belirtti.
Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan Sürmeli Etkinliklerinde konserlere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Arslan,
“Her gün bir mahallemizde konserler düzenlenecek. Konserlerde ise Yozgat’ın mahalli sanatçılarına sahne vereceğiz” dedi.
Halk oyunları gösterilerinin de yapılacağı etkinlik kapsamında, Türkiye’nin sevilen sesleri arasında yer alan Mümin Sarıkaya ve Koray Avcı’nın Cumhuriyet Alanı’nda sahne alacağını anlatan Başkan Arslan, “Etkinliğimizin kapanışını ise TRT ekranlarından yayınlanan Akşam Sefası programının sanatçılarıyla yapmış olacağız” diye konuştu.
Başkan Kazım Arslan, tüm Yozgatlı vatandaşları etkinliklere davet etti.

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