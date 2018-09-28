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Etkinlik ilgi görüyor

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Kitap sizden çay bizden’ isimli kitap okuma etkinliği ilgi görüyor

Etkinlik ilgi görüyor

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Kitap sizden çay bizden’ isimli kitap okuma etkinliği ilgi görüyor

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
52 Okunma
Etkinlik ilgi görüyor

Kitap okuma günleri faaliyetiyle kitap okuyan gençlere çay ikramı yapılarak, özel okuma saatleri oluşturan dernek yönetimi, gençlere yönelik proje ve aktiviteleriyle faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Dernek Başkanı Halit Uğuz, tüm gençleri kitap okuma etkinliğine davet etti. Uğuz, ‘’İnsanların çoğu teknolojik aletlerin girdabında boğulurken biz kitap okumayı seçiyoruz. Haftanın bir günü de olsa kitapseverlerle bir araya gelip, kitapların o mis kokusunu hep birlikte teneffüs ediyoruz. Okumaların ardından yapılan hoş sohbetlerimiz de cabası. Bugün de okuduk, yarın da okuyacağız. Hep okuyor olacağız’’ dedi.

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