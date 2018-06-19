Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93137
ALTIN
195.869
DOLAR
4.7569
STERLİN
6.2730
EURO
5.4956

Etkinlik hazırlıkları başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından tertiplenen Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri hazırlıkları başladı.

Etkinlik hazırlıkları başladı

YOZGAT Belediyesi tarafından tertiplenen Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri hazırlıkları başladı.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
50 Okunma
Etkinlik hazırlıkları başladı

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, bu yıl  19’ncusu düzenlenecek olan etkinliklerin hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Daha evvel 2000 yılında Sürmeli Festivali olarak, festival boyutunda gerçekleştirilen etkinlikler, zaman içerisinde diğer kurumların desteğini ve ilgisini çekmesi sonucunda etkinlik boyutuna gerilemişti. Yozgat Belediyesi’nin dışında diğer kurumların destek vermediği, Yozgat’ın ulusal ve uluslararası tanıtımında önemli rol oynayan Sürmeli Festivali, son yıllarda Sürmeli Etkinlikleri olarak tertip ediliyor. Bu kapsamda Yozgat Belediyesi geleneği yaşatmak ve sürdürmek maksadıyla bu sene de kolları sıvadı. Yozgatlı vatandaşların tümüne hitap edecek, Yozgat’ın kültür ve sanat hayatına katkı sunacak ve şehrin tanıtımını sağlayacak etkinlikler hazırlanacağını söyleyen Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, “Her yaştan halkımıza hitap edecek etkinlikler yapacağız” dedi.
Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu; çocuk, genç ve tüm vatandaşların ilgisini çekecek etkinlikler için hazırlıkların başladığını duyurdu.
Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, “Her yıl Ağustos ayının ilk haftasında tertiplenen etkinler kapsamında gençlerimizin istediği sanatçılarımız Yozgat’ta sahne alacak. Ayrıca çok farklı, nostaljik ve kültürel etkinliklerimize de yer vereceğiz. Tüm Yozgatlıların oynayıp, eğleneceği coşkulu konserler tertipleyeceğiz.  Hazırlıklarımız tamamlandığında, festival içeriğini tüm halkımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tiyatro zamanı...
Tiyatro zamanı...
Sanatseverler buluştu
Sanatseverler buluştu
POLiS ADAYLARI SAHNE ALDI
POLiS ADAYLARI SAHNE ALDI
HERKESiN KLiBi OLDU
HERKESiN KLiBi OLDU
Tüm Yozgat’ı oynatacak
Tüm Yozgat’ı oynatacak
Tiyatronun özel konukları
Tiyatronun özel konukları

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim