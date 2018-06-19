Etkinlik hazırlıkları başladı

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, bu yıl 19’ncusu düzenlenecek olan etkinliklerin hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Daha evvel 2000 yılında Sürmeli Festivali olarak, festival boyutunda gerçekleştirilen etkinlikler, zaman içerisinde diğer kurumların desteğini ve ilgisini çekmesi sonucunda etkinlik boyutuna gerilemişti. Yozgat Belediyesi’nin dışında diğer kurumların destek vermediği, Yozgat’ın ulusal ve uluslararası tanıtımında önemli rol oynayan Sürmeli Festivali, son yıllarda Sürmeli Etkinlikleri olarak tertip ediliyor. Bu kapsamda Yozgat Belediyesi geleneği yaşatmak ve sürdürmek maksadıyla bu sene de kolları sıvadı. Yozgatlı vatandaşların tümüne hitap edecek, Yozgat’ın kültür ve sanat hayatına katkı sunacak ve şehrin tanıtımını sağlayacak etkinlikler hazırlanacağını söyleyen Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, “Her yaştan halkımıza hitap edecek etkinlikler yapacağız” dedi.

Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu; çocuk, genç ve tüm vatandaşların ilgisini çekecek etkinlikler için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, “Her yıl Ağustos ayının ilk haftasında tertiplenen etkinler kapsamında gençlerimizin istediği sanatçılarımız Yozgat’ta sahne alacak. Ayrıca çok farklı, nostaljik ve kültürel etkinliklerimize de yer vereceğiz. Tüm Yozgatlıların oynayıp, eğleneceği coşkulu konserler tertipleyeceğiz. Hazırlıklarımız tamamlandığında, festival içeriğini tüm halkımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.