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Eski bakırlar sanat eseri oluyor

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kapları motif işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. 

Eski bakırlar sanat eseri oluyor

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, eski bakır kapları motif işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. 

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Eski bakırlar sanat eseri oluyor

Kullanılmayan bakır eşyaları ince ince işleyen kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı da sağlıyor. 

Usta öğretici Derya Yılmazer, gazetecilere yaptığı açıklamada Yozgat merkezde ilk defa bakır işlemeciliği kursu açıldığını, kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 

Yılmazer, "Biz burada eski bakır kapları yeniliyoruz. Kursiyerlerimiz kendi bakır eşyalarını getiriyor, bunları işledikten sonra satarak para da kazanıyor. Bize gelen ürünleri önce temizliyoruz, zeminine boya sıkıyoruz, eski kararmış halini kapatıyoruz. Kursiyerlerimiz elleriyle tek tek desenleri işliyor. Bakırlarını çıkarıyoruz, gümüşleme yapıyoruz. En son da isteğe bağıl mine dediğimiz teknikle boyayıp bitiyoruz." dedi.

Kursiyer Merve Keklikçi de bakır üzerine işleme yaptıklarını ifade ederek, "Bakır üzerine Erzincan çelik kalem işleme yapıyoruz. Eskilerden kalma asırlık ürünleri burada yeniliyoruz. Bakır eşyaları dekoratif aksesuar ürünlere dönüştürüyoruz. İsteğe bağlı sipariş alıyoruz. Cüzi bir rakamla vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızın ev ekonomisine de katkısı oluyor. Hem kendimize uğraş oluyor hem de bakır üzerinde yenileme yapıyoruz." diye konuştu. 

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