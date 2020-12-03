Eserlerine yenisini kattı

Kayseri Ulu Cami baş İmam Hatibi olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra yine Kayseri’de emeklilik hayatını sürdüren Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mirahor köyü nüfusuna kayıtlı Ali İhsan Türcan, daha önce Kırk Derste Tasavvuf, Nahcivani Tefsiri Tercümesi (4 cilt), Teshil-i Kevafi adlı eserlerini kütüphanelere kazandırmış ve bir çok kitapçılar hazırlayarak, Arapça öğretimi alanında yayınlara imza atmıştı. Şimdi ise, 2 cilt halinde hazırladığı Özlü-Özetli ‘Kuran’ın Nuru’ adlı kitabını okuyucuların istifadesine sunarak, kütüphane raflarında yer almasını sağladı. Orta öğretiminin Yozgat İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan ilahiyatçı yazar Ali İhsan Türcan, sohbet ve verdiği Arapça dersleri ile tanınıyor. Hemşehrimiz Ali İhsan Türcan, emeklilik hayatını sürdürdüğü Kayseri’de, çalışmalarına devam ediyor.