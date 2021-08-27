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Ertaş’ın hayatı film oluyor

Bozkırın Tezenesi, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan filmde hemşehrimiz Ramazan Bağgül de rol alacak.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:03
Ertaş’ın hayatı film oluyor

Yaşamının önemli bölümünün geçtiği Yozgat, Yerköy, Çiçekdağı bölgesinden yetişen, ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak Abdallık geleneğinin son temsilcisi usta sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını içeren film ile ilgili hazırlıklara başlanıldı. Hürriyet Kelebek ekinde yer alan habere göre, ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ın yapımcılığını, ‘Ayla, Müslüm, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu üstlenecek. Filmin yönetmen koltuğuna ise Ömer Faruk Sorak oturacak. Yapım, Prof. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak. Parlak kitabında yakın arkadaşı Neşet Ertaş ile yaptığı röportaj, görüşmelere yer verdi. Ayrıca abdal geleneğini de aktardı. Prof. Erol Parlak, filmin danışmanlığının yanı sıra Neşet Ertaş müziklerinin yapım ve süpervizörlüğünü de üstlenecek. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in kaleme aldığı ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ın, orijinal müziklerini ise Yıldıray Gürgen hazırlayacak. Filmde, büyük usta Neşet Ertaş’ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, Ertaş’ın gençliğini, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı Ramazan Bağgül ise sanatçının yaş aldıktan sonra Almanya’dan Türkiye’ye kadar uzanan dönemini oynayacak. Bozdağın son sesi, bozlak ve türkülerin usta yorumcusu, sazıyla, insana verdiği değerle dünyaca tanınmış Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan, ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ın çekimleri yakında başlayacak.

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