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Engel Sizsiniz Yozgat’ta

BELİS Reklam Organizasyon tarafından ‘Engel Sizsiniz’ adlı Tiyatro oyunu, 24 Mart Cumartesi günü Yozgat’ta sahnelenecek.

Engel Sizsiniz Yozgat’ta

BELİS Reklam Organizasyon tarafından ‘Engel Sizsiniz’ adlı Tiyatro oyunu, 24 Mart Cumartesi günü Yozgat’ta sahnelenecek.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Engel Sizsiniz Yozgat’ta

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde Saat: 14:30’da gösterime girecek ‘Engel Sizsiniz’ adlı komedi oyunundan elde edilecek gelir, engellilere destek amaçlı kullanılacak Organizasyon yetkilileri, biletlerin sınırlı sayıda olduğunu belirterek, tiyatro severlerin şimdiden biletlerini temin etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Yapılana yazılı açıklamada, ‘’Bazı çalışmalarımızdan elde edilen gelirlerle şu an engellilerimize destek sağlıyoruz. Amacımız Türkiye'de yaşayan engelli çocuklara öncülük yapmak. Vücudumuzla, bedenimizle, tekerlekli sandalyemiz, görmeyen gözümüz, duymayan kulağımız ile mutlu olabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz ve amacımız çocuklarımıza bunu göstermek’’ denildi. 

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