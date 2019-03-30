En çok okuyana ödül

Kaymakam Davut Sinanoğlu, 2 bin 300 üyesi bulunan Kütüphanenin bir bilgi, bilim yuvası, sadece öğrencilerin değil herkesin istifade ettiği yer haline geldiğini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, kitap okuma alışkanlığının arttığını, ancak yeterli seviyede olmadığını dikkat çekti. Sinanoğlu, ‘’Ülkemizde günde ortalama 6 dakika kitap okunuyor. Aileler ve çocuklar televizyona, internete daha fazla zaman ayırıyor olması üzücü’’ dedi.

Fatih Sultan Mehmed'in ‘kütüphaneler ruhun kirini temizler’ sözünü hatırlatan Kaymakam Sinanoğlu, herkesi kütüphanelerden yararlanmaya davet etti. Kütüphane Memuru Hülya Çelik ise, İlçedeki okullarda okuma salonları ve kütüphanenin bulunduğunu, İlçe Halk Kütüphanesinin hem kaynak kitap, roman, hikaye açısından zengin olduğunu, hem de süreli yayın sayısının fazla olduğunu belirtti. Çelik Boğazlıyan’da özellikle çocuk üye ve okuyucu sayısında artışın memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. Daha sonra ilçede en fazla kitap okuyanlara ödüllere dağıtıldı.

