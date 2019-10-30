Emaneti devraldılar

Kısa süre önce kurulan Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Okul Bandosu şehrimizdeki önemli bir eksikliği de gidermiş oldu.

Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu’nun POMEM statüsüne alınması nedeniyle, Polis Bandosu faaliyetlerine ara vermişti.

Yozgat Belediyesi bünyesinde bulunan bando takımı ise THM Korosu, TSM Korusu, Mehter Takımı ve tiyatro topluluklarıyla birlikte lağvedilmişti.

İlimizdeki açığı kapatmak adına devreye giren Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Bandosu emaneti devralarak açığı kapattı. Dün kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bandonun coşkulu marşları halktan tam not aldı.

