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Doğayı resimlerine yansıttı

YOZGATLI Ressam Narin Işık(54) doğa ve yeşili anlattığı resimlerini tarihi Askerlik Şubesinde açılan sergide görücüye çıkarttı.

Doğayı resimlerine yansıttı

YOZGATLI Ressam Narin Işık(54) doğa ve yeşili anlattığı resimlerini tarihi Askerlik Şubesinde açılan sergide görücüye çıkarttı.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Doğayı resimlerine yansıttı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayatını sürdüren, bedensel engeli nedeniyle ağzıyla resim yapabilen Narin Işık, bir kez daha sanatını konuşturarak, birbirinden güzel portreleri Yozgatlı sanatseverlerin beğenisine sundu. Askerlik Şubesinde açılan sergide yeşili, sonbaharı, doğayı anlatan çalışmaların yanı sıra, farklı tür ve konuda da resim çalışmaları yer alıyor. Ağzıyla resim yaparak dünyadaki ender yetenekler arasına giren Narin Işık, tüm çalışmalarını bireysel gayret ve çabalarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Yeni hedef ve arzusunun lise okumak olduğunu aktaran Işık, “Bu sene dışarıdan liseyi bitirmek için kayıt yaptırdım. İnşallah liseyi bitireceğim. Bir işim olsun istiyorum. Maddi gelirim olursa o zaman bu çalışmaları daha rahat yapabilirim” şeklinde konuştu.

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Doğayı Resimlerine Yansıttı
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