Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110688
ALTIN
177.284
DOLAR
4.1057
STERLİN
5.8734
EURO
5.0840

Çocuklara armağan

YOZGAT Belediyesi restorasyon çalışmalarını tamamladığı Mehmet Ağa Evi’nin açılışını 23 Nisan’da gerçekleştirerek Yozgatlı çocuklara armağan edecek.

Çocuklara armağan

YOZGAT Belediyesi restorasyon çalışmalarını tamamladığı Mehmet Ağa Evi’nin açılışını 23 Nisan’da gerçekleştirerek Yozgatlı çocuklara armağan edecek.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
10 Okunma
Çocuklara armağan

Yozgat Belediyesi tarihi yapıları şehir hayatına katmaya devam ediyor. İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan, restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlanan Mehmet Ağa Evi’nin 23 Nisan’da açılışının yapılacağı bildirildi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak hizmet verecek konakta, çalışmaların sonuna gelindiğini bildirdi. Başkan Kazım Arslan, çocuk bayramında çocuklara kalıcı ve anlamlı bir hediye vereceklerini belirterek, “Konak içerisinde bilgisayar sınıfımızda internet hizmeti,  kültürel ve sanatsal kurslar ile çocuklarımızın hoş vakit geçirebileceği oyun alanları bulunacak. Kimileri konuşur, kimileri yapar. Biz yapanlardan olmayı tercih ettik ve halen yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Miniklere tiyatro
Miniklere tiyatro
Bölge birincisi Yozgat'tan
Bölge birincisi Yozgat'tan
Sanat Tiyatrosu alkışlandı
Sanat Tiyatrosu alkışlandı
KONAKLAR EViMiZ OLDU
KONAKLAR EViMiZ OLDU
Müze önüne kütüphane
Müze önüne kütüphane
Yazıyooo... Yazıyooo...
Yazıyooo... Yazıyooo...

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim