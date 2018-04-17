Çocuklara armağan

Yozgat Belediyesi tarihi yapıları şehir hayatına katmaya devam ediyor. İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan, restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlanan Mehmet Ağa Evi’nin 23 Nisan’da açılışının yapılacağı bildirildi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak hizmet verecek konakta, çalışmaların sonuna gelindiğini bildirdi. Başkan Kazım Arslan, çocuk bayramında çocuklara kalıcı ve anlamlı bir hediye vereceklerini belirterek, “Konak içerisinde bilgisayar sınıfımızda internet hizmeti, kültürel ve sanatsal kurslar ile çocuklarımızın hoş vakit geçirebileceği oyun alanları bulunacak. Kimileri konuşur, kimileri yapar. Biz yapanlardan olmayı tercih ettik ve halen yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

