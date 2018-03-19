Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117216
ALTIN
165.528
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4626
EURO
4.8144

Çiğdem geleneği

YOZGAT’ta baharın müjdecisi Çiğdemlerin çiçek açmasıyla gerçekleştirilen halk geleneği ‘Çiğdem gezdirme ve Pilavı’ etkinliği, Bozok Edebiyat, Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde Fakıbeyli köyünde yapıldı.

Çiğdem geleneği

YOZGAT’ta baharın müjdecisi Çiğdemlerin çiçek açmasıyla gerçekleştirilen halk geleneği ‘Çiğdem gezdirme ve Pilavı’ etkinliği, Bozok Edebiyat, Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde Fakıbeyli köyünde yapıldı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
17 Okunma
Çiğdem geleneği

Dernek Başkanı Songül Yurdagül tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, çalıya dizilen çiğdem çiçekleriyle, evler dolaşıldı, ‘çiğdem çiğdem çiçecik. Ebem oğlu göçecik. Bulgur verenin oğlu olsun, yağ verenin kızı olsun’ manisi eşliğinde yağ ve bulgur toplandı.
Daha sonra köyün ortasına kurulan kazanlarda çiğdem pilavı yapılarak, katılımcılara ikram edildi.
Katılımın yoğun olduğu, şairlerin, ozanların saz çalıp, türkü söylediği, şiirlerin okunduğu etkinlikte Dernek Başkanı Songun Yurdagül, çocukluk yıllarını anlattı, çiğdem geleneği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Medeniyetin yansıması
Medeniyetin yansıması
Adaletin bu mu dünya?
Adaletin bu mu dünya?
Engel Sizsiniz Yozgat’ta
Engel Sizsiniz Yozgat’ta
Ahşap sanatı!
Ahşap sanatı!
Usta sahnelendi
Usta sahnelendi
Hasan Mutlu Dağlar'ı Sergiliyor
Hasan Mutlu Dağlar'ı Sergiliyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim