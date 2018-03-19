Dernek Başkanı Songül Yurdagül tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, çalıya dizilen çiğdem çiçekleriyle, evler dolaşıldı, ‘çiğdem çiğdem çiçecik. Ebem oğlu göçecik. Bulgur verenin oğlu olsun, yağ verenin kızı olsun’ manisi eşliğinde yağ ve bulgur toplandı.

Daha sonra köyün ortasına kurulan kazanlarda çiğdem pilavı yapılarak, katılımcılara ikram edildi.

Katılımın yoğun olduğu, şairlerin, ozanların saz çalıp, türkü söylediği, şiirlerin okunduğu etkinlikte Dernek Başkanı Songun Yurdagül, çocukluk yıllarını anlattı, çiğdem geleneği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.