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Çiftçi’nin hikâyeleri dizi oluyor

YOZGAT’ın yetiştirdiği usta kalemlerden Mustafa Çiftçi tarafından kaleme alınan hikayelerinin dizi film olarak çekilmesine yönelik başlatılan hazırlıklar kapsamında, oyuncu kadrosunun isimleri de netleşti.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:04
Çiftçi’nin hikâyeleri dizi oluyor

Köprü film imzalı, Mustafa Çitçi’nin hikayelerinden senaryolaştırılan  ‘Gönüldağı’ adlı dizi, TRT ekranlarından gösterilecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı otururken, Yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlendi. Dizide başrolde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan olacak. Dizide Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar, Yavuz Sepetçi, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Nuri Gökaşan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ege Aydan Eser Eyüboğlu, Çiğdem Aygün, Şebnem Dilligil gibi isimlerde yer alıyor. 

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