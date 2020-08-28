Çiftçi’nin hikâyeleri dizi oluyor

YOZGAT’ın yetiştirdiği usta kalemlerden Mustafa Çiftçi tarafından kaleme alınan hikayelerinin dizi film olarak çekilmesine yönelik başlatılan hazırlıklar kapsamında, oyuncu kadrosunun isimleri de netleşti.