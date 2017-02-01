Çekerek’in kütüphanesi

Çekerek İlçe Halk Kütüphanesi 12 Aralık 2016’tan itibaren kapılarını kitapseverler için açtı.
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve özellikle öğrencilere sağladığı zengin kaynaklara sahip olan kütüphanelerden bir tanesi Çekerek İlçesi’nde hizmet vermeye başladı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Çekerek’e giden Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, kütüphaneyi ziyaret edip, eksikleri konusunda incelemelerde bulundu. Çok sayıda kitap ve ansiklopedinin bulunduğu kütüphane kısa sürede ilçe halkının dikkatini çekti. Özellikle kitap okuma alışkanlığı olun Çekerekliler, ilçede önemli eksiklerden bir tanesi olan kütüphanenin hizmet vermeye başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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