Çekerek’in kütüphanesi

Çekerek İlçe Halk Kütüphanesi 12 Aralık 2016’tan itibaren kapılarını kitapseverler için açtı.

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve özellikle öğrencilere sağladığı zengin kaynaklara sahip olan kütüphanelerden bir tanesi Çekerek İlçesi’nde hizmet vermeye başladı.



