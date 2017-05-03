Cehirlik çiçek açtı!

Yozgat’ın Cehirlik Bölgesi, hikayesi ve görsel güzellikleri bu yıl da göz kamaştırıyor. Gazetemiz köşe yazası ve fotoğraf sanatçısı Oktay Yıldırım’ın objektifine yansıyan lale görüntüleri Yozgat’ta yaz mevsiminin güzelliğini yansıttı. Yozgat'ın Yukarı Çatak Mahallesi Çatak Boğazı'nın arka kısmındaki ''Cehirlik'' adı verilen bölgede kendiliğinden açan Laleler, bu yıl daha geniş bir alanda kendisini göstermeye başladı.

Yozgat halk kültürünün efsanelerinden birisine konu olan “Gelinlik Kayası”nın da bulunduğu Cehirlik Bölgesinde yer alan büyük bir kaya üzerindeki ''Papaz'' figürü de insanlar tarafından büyük oranda tahrip edildiği gözlemlendi.

''Yozgat Lalesi'' veya ''Cehirlik Lalesi'' olarak adlandırılan Lale soğanlarının tahrip edilmesi nedeniyle geçtiğimiz yıla kadar belirli bir alanda çıkıyordu.

Her yıl hava sıcaklıklarına ve yağışlara da bağlı olarak genellikle Mayıs ayının ikinci haftasında çiçek açıp, ay sonuna kadar ise solan, kısa ömürlü Lale, 4 ayrı renkte çiçek açıyor.

Yozgat’ın Cehirlik bölgesinde kendiliğinden yetişen laleler bu yılda görsel güzelliği ile dikkat çekti.