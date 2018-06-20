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Ceceli Yozgatlılarla buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında 21 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Meydanında Sanatçı Mustafa Ceceli Yozgatlılara konser verecek.

Ceceli Yozgatlılarla buluşacak

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında 21 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Meydanında Sanatçı Mustafa Ceceli Yozgatlılara konser verecek.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Ceceli Yozgatlılarla buluşacak

MHP Yozgat İl Genel Sekreteri Kenan Filik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada MHP Yozgat İl Teşkilatı olarak her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 21 Haziran Perşembe günü saat 20:00’de Cumhuriyet Meydanında müzik severlere doyumsuz bir gece yaşatacaklarını söyledi.
Kenan Filik , “Perşembe akşamı bütün vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz. Sesi ve yorumuyla halkın beğenisini kazanan sanatçı Mustafa Ceceli birbirinden güzel eserlerini Yozgatlılar için seslendirecek. Yine aynı şekilde Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Turgay Başyayla ve ardından Ahmet Coşkun vatandaşlarımıza doyumsuz bir gece yaşatacak” dedi.
Konser sonunda sahne alacak 40 kişilik folklor ekibinin her yöreye ait oyun gösterimini Yozgatlıların beğenisine sunacağını aktaran Filik, “Tatil döneminin girmesiyle,  farklı bir gün geçirmek ve günün stresini eğlenerek atmak  isteyen bütün vatandaşlarımızı Perşembe akşamı saat 20:00’de Cumhuriyet Meydanına davet ediyoruz” diye konuştu.

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