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Çamurdan sanata

YOZGAT’ta'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nda seramik biçimlendirme kursuna giden kadınlar boş zamanlarını değerlendiriyorlar aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Çamurdan sanata

YOZGAT’ta'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nda seramik biçimlendirme kursuna giden kadınlar boş zamanlarını değerlendiriyorlar aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Çamurdan sanata

 Çeşitli alanlarda beceri kurslarının düzenlendiği Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nda İŞ-KUR bünyesinde açılan seramik biçimlendirme kursuna gelen ev kadınları, bir taraftan el becerilerini geliştirirken diğer taraftan da ev ekonomilerine destek oluyorlar.  Marifetli ellerinde çamuru şekillendirerek istedikleri objeyi tasarlayan kursiyer kadınlar fincandan tabağa, biblodan kalemliğe kadar birçok eseri üretiyorlar. Kurs sonunda kendilerine ait atölye açabilecek duruma gelen kadınlar sosyal hayata atılarak kendi işlerini de kurmayı planlıyorlar. Seramik ve Cam Teknolojisi öğretmeni Hasan Aşık, "Kursumuzun adı seramik biçimlendirme kursu. Burada gençlerimize ve ev hanımlarımıza yönelik olarak seramik biçimlendirme, seramik objeler eğitimi veriyoruz. Burada yaptığımız ürünler tabak, fincan, dekoratif araç gereçler. Yozgat’a özgü tasarımları da burada üretebiliyoruz. Yaptığımız işlerde kursiyerlerimiz kendilerini geliştirip fabrikalarda, atölyelerde iş imkanı bulabildiği gibi kendi atölyelerini açabilecek eğitimlerini de sağlıyoruz" dedi. 
Cam biçimlendirme kursunda eğitim gören kursiyerlerden Fatma Kılıç ise, "Öğrenmenin yaşı yok. Bu yaşımda kursa ben geldim. Hocamızdan çok memnunum. Bize değişik figürler öğretiyor. Tabak, kalemlik, bardak ve biblolar yaptırdı. Boş zamanlarımız için güzel oldu ama devamını da istiyoruz. Bir meslek öğrendik, hayatımıza değişiklik kattık" diye konuştu. 
 

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