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Camiler restore edilecek

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta restorasyon kapsamına alınan camilerin onarımı devam ederken bazı camiler de bu sene onarım ihalesine çıkarılacak.

Camiler restore edilecek

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta restorasyon kapsamına alınan camilerin onarımı devam ederken bazı camiler de bu sene onarım ihalesine çıkarılacak.

29 Ocak 2019 Salı 07:00
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Camiler restore edilecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat’taki tarihi yapıların onarım ve bakımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl restorasyon çalışması başlatılan Boğazlıyan Eski Cami ve Tekke Yenicesi Cami restorasyon çalışması tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi. Boğazlıyan ilçesinin tek hamamı olan Çarşı Hamamı, il merkezinde bulunan Fatih Camisinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yukarı Nohutlu Mahallesinde bulunan Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi, Tekke Arap Dede Cami ve Nakıpzade Camisinde de çalışmaların sonuna gelindiği öğrenildi. Öte yandan 2019 yılında Paşaköy Cami, Sağır Mustafa Ağa Cami, Kuşçu Köyü Cami, Karalar Cami ve Kızıltepe Camisinin de ihaleye çıkarılarak restore edilecek eserler arasına alınacağı belirtildi. Haber: Mustafa TEKER

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