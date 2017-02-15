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Cami göründü

15 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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İstanbulluoğlu Mahallesi’nde bulunan ve Büyük Cami’nin yaklaşık 150 metre kuzeybatısında yer alan tarihi Fatih Cami’yi kapatan deponun yıkılmasıyla birlikte caminin mimari dokusu ve güzelliği ortaya çıktı.

Cami göründü
Büyük Cami’nin arka tarafında bulunan ve duvarında 1907 tarihinin yazılı olması nedeniyle, yapım tarihi 1907 olarak kabul edilen, eskiden kilise olan ve 1996 yılında camiye dönüştürülen Fatih Cami çevresinde, Yozgat Belediyesi çevre düzenleme çalışması başlattı.

Bu kapsamda caminin arka kısmını olduğu gibi kapatan deponun geçen hafta yıkılmasıyla birlikte, tarihi yapının bütünü ortaya çıkarken, yıllardır ucube deponun gölgesinde kalan duvarlarda yeniden Yozgatlı vatandaşlara göz kırpmaya başladı.

Tarihi ve farklı mimarisiyle şehrimizdeki ender yapılardan olan Fatih Cami’nin çevresinde önümüzdeki günlerde start alacak çalışmayla birlikte bir tarihi doku daha gün yüzüne çıkmış olacak. 
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