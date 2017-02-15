Cami göründü

Büyük Cami’nin arka tarafında bulunan ve duvarında 1907 tarihinin yazılı olması nedeniyle, yapım tarihi 1907 olarak kabul edilen, eskiden kilise olan ve 1996 yılında camiye dönüştürülen Fatih Cami çevresinde, Yozgat Belediyesi çevre düzenleme çalışması başlattı.





Bu kapsamda caminin arka kısmını olduğu gibi kapatan deponun geçen hafta yıkılmasıyla birlikte, tarihi yapının bütünü ortaya çıkarken, yıllardır ucube deponun gölgesinde kalan duvarlarda yeniden Yozgatlı vatandaşlara göz kırpmaya başladı.



