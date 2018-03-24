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Çalışmaları ilgi çekiyor

SANATSAL çalışmalarını Ankara'da bulunan atölyesinde sürdüren Yozgatlı heykeltıraş Aslan Başpınar, bazı eserleri ile hazırladığı projelerinin maketlerinden oluşan sergilerinde eserleriyle dikkat çekiyor.

Çalışmaları ilgi çekiyor

SANATSAL çalışmalarını Ankara'da bulunan atölyesinde sürdüren Yozgatlı heykeltıraş Aslan Başpınar, bazı eserleri ile hazırladığı projelerinin maketlerinden oluşan sergilerinde eserleriyle dikkat çekiyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Çalışmaları ilgi çekiyor

1996'da vefat eden babası Veli Başpınar'ın heykelini yapıp, Yozgat'ın Darıca köyündeki evlerinin bahçesine 2006 yılında dikmesinin ardından bir anda ilgi odağı haline gelen hemşerimiz Aslan Başpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, il ve ilçelerdeki bir çok heykel projesine imza attı. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk ve Nida Tüfekçi Anıtı projelerini de hayata geçiren Aslan Başpınar, Heykel ve Heykel Projeleri' konulu sergisiyle dikkatleri üzerine topladı. Başpınar, Podium AVM'de açtığı 'Çanakkale Ruhu ve Atatürk' konulu rölyef ve heykel sergisinde de ilgi odağı oldu.

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