Çalışmaları ilgi çekiyor

1996'da vefat eden babası Veli Başpınar'ın heykelini yapıp, Yozgat'ın Darıca köyündeki evlerinin bahçesine 2006 yılında dikmesinin ardından bir anda ilgi odağı haline gelen hemşerimiz Aslan Başpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, il ve ilçelerdeki bir çok heykel projesine imza attı. Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk ve Nida Tüfekçi Anıtı projelerini de hayata geçiren Aslan Başpınar, Heykel ve Heykel Projeleri' konulu sergisiyle dikkatleri üzerine topladı. Başpınar, Podium AVM'de açtığı 'Çanakkale Ruhu ve Atatürk' konulu rölyef ve heykel sergisinde de ilgi odağı oldu.

