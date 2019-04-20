Buyurun konsere

Koro şefliğini Mustafa Koç’un üstlendiği Türk Sanat Müziği Korosu, 21 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde konser verecek.

Yarın gerçekleştirilecek olan konserde Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserleri seslendirilecek.

Koro şefi Mustafa Koç, tüm Yozgat halkını konsere davet etti.