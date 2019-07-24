Burçak tarlasında klip

Çekimlerin yapılabilmesi için Yozgat’ın İnceçayır köyünde, İncecayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Haydar Karakavak tarafından tarlasının bir kısmına Burçak ekimi yapıldı. Yozgat yöresine ait ‘Burçak Tarlası’ adlı türkü mahalli sanatçı Gülay Korkmaz tarafından seslendirilirken, Varol Değerli klipte rol aldı. Araştırmacı-Yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu, klipin hem senaryosunu yazdı hem de çekimlerini gerçekleştirdi. Kapusuzoğlu, ‘Burçak Tarlası’ adlı türkünün Yozgat yöresine ait olmasına karşın, Tokat bölgesinin de sahip çıktığını belirterek, ‘Aslında türkülerimiz hepimizin ortak değerleridir. Bazı türkülerimizin hikayeleri farklı yerlerde de yaşanmış olması nedeniyle, türkülerimize birden fazla şehir sahip çıkmaktadır’ dedi.