Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 31°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109648
ALTIN
145.874
DOLAR
3.3973
STERLİN
4.4882
EURO
4.0779

Bu yol Çeşka’ya gider

Yozgat’ta yıllardır yolu olmadığı için insanlar tarafından da çok fazla bilinmeyen Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri’ne ulaşımı sağlayacak çalışma İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı.

Bu yol Çeşka’ya gider

Yozgat’ta yıllardır yolu olmadığı için insanlar tarafından da çok fazla bilinmeyen Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri’ne ulaşımı sağlayacak çalışma İl Özel İdaresi tarafından başlatıldı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 07:02
241 Okunma
Bu yol Çeşka’ya gider

Yozgat şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Roma, Bizans ve Firg izlerini taşıyan tarihi özelliği ile keşfedilmeyi bekleyen Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri’nin şehirle bağlantısını sağlayacak yol açma çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Çeşka-Kızıltepe Köyü ulaşımını da sağlayacak olan yol çalışmaları tamamlandığında, tarihi mekana ulaşım sağlanmış olacak.

1990 yılında birinci derecede sit alanı olarak tescillenen bölge, Bizansların ilk Hıristiyanlık döneminde iskan gördüğü tahmin ediliyor. En tepe kısmı kayalık olan kale içerisinde küçük kontrol odaları, salon yer alıyor. Ayrıca yoldan gidildiğinde 4 oda kopası, 2 ayrı galeri ağzı yer alıyor.

Kale yıkıntıları arasında ve eteklerinde Roma-Bizans seramik türü eserler de yer alıyor.

Önemli bir yeraltı şehri olan Çeşka Kalesi'nin turizme kazandırılabilmesi için kazı programına alınması talebinde bulunulmuştu. Uzun yıllar bölgeye ulaşımı sağlayacak yolların bulunmaması nedeni ile insanlar da bölgenin varlığından yeterli ölçüde haberdar olmadı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...DOĞAYLA TARİHİN KAYNAŞTIĞI YER OLiMPOS
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...DOĞAYLA TARİHİN KAYNAŞTIĞI YER OLiMPOS
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Söze gerek var mı? Her şey bu kadar
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Söze gerek var mı? Her şey bu kadar
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Şehir ve Çocuk
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Şehir ve Çocuk
Nida Hoca anıldı
Nida Hoca anıldı
Kitap birleştirdi
Kitap birleştirdi
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Aynalı Kahve
Oktay'ın Fotoğraf Çerçevesi...Aynalı Kahve
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim