Bu yol Çeşka’ya gider

Yozgat şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Roma, Bizans ve Firg izlerini taşıyan tarihi özelliği ile keşfedilmeyi bekleyen Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri’nin şehirle bağlantısını sağlayacak yol açma çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Çeşka-Kızıltepe Köyü ulaşımını da sağlayacak olan yol çalışmaları tamamlandığında, tarihi mekana ulaşım sağlanmış olacak.

1990 yılında birinci derecede sit alanı olarak tescillenen bölge, Bizansların ilk Hıristiyanlık döneminde iskan gördüğü tahmin ediliyor. En tepe kısmı kayalık olan kale içerisinde küçük kontrol odaları, salon yer alıyor. Ayrıca yoldan gidildiğinde 4 oda kopası, 2 ayrı galeri ağzı yer alıyor.

Kale yıkıntıları arasında ve eteklerinde Roma-Bizans seramik türü eserler de yer alıyor.

Önemli bir yeraltı şehri olan Çeşka Kalesi'nin turizme kazandırılabilmesi için kazı programına alınması talebinde bulunulmuştu. Uzun yıllar bölgeye ulaşımı sağlayacak yolların bulunmaması nedeni ile insanlar da bölgenin varlığından yeterli ölçüde haberdar olmadı.