Bu konser kaçmaz!

Sürmeli Topluluğu Cumartesi günü Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlara, değişik yörelerden derlenen türküler seslendirecek.

Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve il dışında da Yozgat’ı başarıyla temsil eden Sürmeli Topluluğu, Yozgatlı vatandaşlar için hazırlamış olduğu seçkin repertuarı ile Yozgatlılara türküler dolusu eğlenceli bir gece yaşatacak.