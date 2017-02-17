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Bu konser kaçmaz!

17 Şubat 2017 Cuma 06:01
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Yozgat Belediyesi tarafından her hafta gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerin bu haftaki konuğu ‘Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu’ olacak.

Bu konser kaçmaz!
Sürmeli Topluluğu Cumartesi günü Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde Yozgatlı vatandaşlara, değişik yörelerden derlenen türküler seslendirecek.
Yozgat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve il dışında da Yozgat’ı başarıyla temsil eden Sürmeli Topluluğu, Yozgatlı vatandaşlar için hazırlamış olduğu seçkin repertuarı ile Yozgatlılara türküler dolusu eğlenceli bir gece yaşatacak.
Büyük Sinema’da yarın saat 19.00’da gerçekleşecek olan konserin davetiyelerinin Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi giriş katından temin edilebildiği öğrenildi.

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