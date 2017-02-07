BİR YUDUM NEFES (7)

63 yaşına geldiğinde, Peygamber Efendimize olan muhabbet ve hürmetinden dolayı “madem Resulü Ekrem efendimiz 63 yaşında dünya ışığına gözlerini kapadı, ben de bu yaştan sonra dünya ışığını görmeyeceğim” diyerek kendini iki üç metrelik bir çukura hapseden ve zaruri ihtiyaçları dışında buradan çıkmayan o mübarek evliyanın huzurunda bulunmanın, onun yüzü suyu hürmetine “alem-i islama” hayır ve iyilikler dilemenin heyecanı kafilede bulunan herkesi kaplamıştı.

Müritlerini yetiştirip, dünyanın dört bir yanına gönderen; sadece tebliğ ile vazifeli o beldenin , o mübarek insanların otağını ocağını görmek…

Sadece “eren” değil aynı zamanda “Alp” olan Alperenler ocağında bulunmak.

Kanaatin, şükrün, takvanın, ihlasın ve “müjdeli” olmanın ne demek ol-duğunu; onun terbiyesinden geçenlerin kurduğu Selçuklu ve Osmanlı Medeniyet lerinden görüyor anlıyoruz.

Anadolu’dan Rumeli ve Balkanlar’a,

Kırım’dan; Kuzey Afrika’dan Fas’a kadar, Endonezya’dan Yemene, Çin’e kadar eski dünyanın bilinen her bucağına “Allah Dostu” “Alperenlerin” “köğseği’lerini “ aldıkları mübarek diyor.

Türkistan ……..

Uçsuz bucaksız bozkırlarda, yatağından taşmış Sirderya nehrinin kenarından geçerken gördüğümüz bakir topraklar şimdiden İsrail’in Amerika’nın iştahını kamçılamaya başlamış.

Kazakistan’da görünen o ki, batılı ülkelerin misyonerleri cirit atıyor.

Kore’de yaptıkları gibi; Türkistan’ı Hıristiyan’laştırma gayretleri her geçen gün artıyor.

Müthiş bir misyonerlik faaliyeti devam ederken,bir yandan da petrol-gaz gibi yer altı servetlerini işletme hakkını alan Amerikalı şirketler, diğer taraftan “organik tarım” çalışmaları adı altında tarım arazileri ile ilgili planlar hesaplar yapılmakta…

Amma gördüm ve inandım. Orta Asya da geleceğin süper devleti Nur Sultan Nazarbeyev’in önderliğinde gelişen Kazakistan olacaktır.