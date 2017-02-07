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BİR YUDUM NEFES (7)

07 Şubat 2017 Salı 05:35
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Ne kadar aciz olduğumuzu ve ne kadar süfli emellerin peşinde ömür tüketmiş olduğumuzu görmenin korkunç gerçeğini anlıyor, yudum yudum yaşıyorsunuz…

BİR YUDUM NEFES (7)
63  yaşına  geldiğinde,  Peygamber Efendimize   olan muhabbet  ve hürmetinden  dolayı “madem Resulü Ekrem efendimiz 63 yaşında  dünya ışığına gözlerini kapadı, ben de bu yaştan  sonra dünya ışığını görmeyeceğim” diyerek  kendini iki üç  metrelik  bir çukura hapseden  ve zaruri ihtiyaçları  dışında  buradan çıkmayan  o mübarek evliyanın  huzurunda bulunmanın,  onun  yüzü suyu  hürmetine “alem-i  islama”   hayır ve iyilikler dilemenin  heyecanı kafilede bulunan herkesi kaplamıştı.    
Müritlerini yetiştirip, dünyanın dört bir yanına  gönderen;  sadece  tebliğ ile  vazifeli o beldenin , o mübarek insanların  otağını ocağını  görmek…
Sadece  “eren”  değil aynı zamanda  “Alp” olan    Alperenler  ocağında bulunmak.
Kanaatin, şükrün,  takvanın,  ihlasın ve  “müjdeli”  olmanın  ne demek ol-duğunu; onun terbiyesinden geçenlerin kurduğu Selçuklu ve Osmanlı Medeniyet lerinden  görüyor  anlıyoruz.
Anadolu’dan  Rumeli  ve  Balkanlar’a, 
Kırım’dan;  Kuzey Afrika’dan Fas’a kadar, Endonezya’dan Yemene, Çin’e  kadar eski dünyanın bilinen  her bucağına “Allah Dostu”  “Alperenlerin”  “köğseği’lerini “  aldıkları mübarek  diyor.
Türkistan ……..
Uçsuz  bucaksız  bozkırlarda,  yatağından taşmış Sirderya  nehrinin  kenarından geçerken gördüğümüz  bakir  topraklar şimdiden  İsrail’in Amerika’nın  iştahını  kamçılamaya başlamış.
Kazakistan’da  görünen o ki, batılı ülkelerin misyonerleri cirit atıyor. 
Kore’de yaptıkları gibi; Türkistan’ı  Hıristiyan’laştırma gayretleri her geçen gün artıyor. 
Müthiş bir misyonerlik faaliyeti devam ederken,bir yandan da  petrol-gaz gibi yer altı servetlerini işletme hakkını alan Amerikalı şirketler, diğer  taraftan “organik tarım” çalışmaları adı altında tarım arazileri ile ilgili planlar hesaplar yapılmakta…
Amma  gördüm ve inandım. Orta Asya da geleceğin süper devleti Nur  Sultan Nazarbeyev’in  önderliğinde gelişen Kazakistan olacaktır.
Nur Sultan Nazarbeyev’e   Kazaklar “Aga” diyorlar ve Aga’ya  sonsuz  güveniyorlar.

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