Bir “15 Temmuz Anıtı”

Yozgat'ın Aydıncık İlçesi'nde Belediye ve İş-Kur desteği ile kısa bir süre önce oluşturulan atölyede halkın da fikri katılımı ile 15 Temmuz Kalkışma Gecesi’nde milletin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi temsil eden bir anıt tasarlandı.





TANK ÜZERİNDE MİLLİ DİRENİŞ

Aydıncıklı Heykeltıraş ve Sanatçı Erol Gürgen tarafından tasarlanan anıtta bir tankın üzerinde kenetlenmiş halde insanlar ve ellerinde Kur'an ile Türk bayrağı olan insanlar sembolize edildi. Tankın önünde ise sırtında Türk bayrağı bulunan bir insanın da tasarlandığı anıt, kısa sürede 15 temmuz ruhunun ölümsüz bir eseri oldu.





TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN İLGİ VAR!

Türkiye'nin her yerinden anıta ilginin olduğunu söyleyen heykeltıraş Erol Gürgen, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak için böyle bir çalışmayı planladıklarını söyledi.





Belediye ve İş-Kur desteği ile açılan atölyede yapılan anıtın milli iradeyi sembolize etmesine gayret ettiklerini belirten Gürgen;

“Milli İrade Heykelimizi de 15 Temmuz şahlanışı adına yaptık. Rahmetli 15 Temmuz Şehidimiz Erol Olçak'ın reklamından esinlenerek başladım heykele. Şuanda üç boyutunu yaptık heykelimizin. 15 Temmuz'da bir bayrağımıza sahip çıktık, kitabımıza, Kur'an'ımıza sahip çıktık, teyzelerimiz, amcalarımız, çocuklar, öğretmenler hep beraber bütün halk olarak değerlerimize sahip çıktık. Ve altına tankı 15 Temmuz'u simgelemesi açısından kaide olarak kullandık” dedi.





Halkın anıtın tasarlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Gürgen, o süreci şöyle anlattı:





“İlk günden itibaren çalışırken insanlar gelmeye, fikir vermeye başladı. Yaparken bütün halkın fikrini alarak yaptık. Altına başka bir şey koymuştuk sonra tank koyalım dedik, önüne insan koyalım dedik. Aslında Aydıncık halkı ile fikir birliğine vararak yaptık heykelimizi.

Heykelimizi Türkiye'nin en çok izlenen Erkan Tan'ın haber programına gönderdik. Gönderdiğimde de çok güzel bir ilgi oldu. Erkan Tan, maskot olarak kullandı haber programlarında. Ve şuanda da kullanıyor. Bir gün içerisinde haber programını 30 bin kişi izleyerek bir rekora imza attı.İstanbul'dan, Maraş'tan, Elazığ'dan, Malatya'dan bütün Türkiye'den sipariş alıyoruz.”





BAŞKAN’DAN ANLAMLI DESTEK!

Projeye destek olan Belediye Başkanı Ahmet Koçak da; "15 Temmuz milli şahlanışımız anısına yapılan bu çalışmayı hep birlikte istişare ederek böylesine bir eser meydana getirdik. bunu yaparken de hiçbir zaman ticari kaygı düşünmedik. biz dedim acaba bu günü anlatabilen ne yapabilirizi düşündük" dedi.





“Burada 15 Temmuz ruhunu yansıtan bir eser ortaya çıktı. Bu da kabul gördü hem Aydıncık'ta hem Yozgat'ta hem de Türkiye'de. Çok mutlu olduk, onur duyduk” diyen Koçak;





“Böylesine bir günü milletimizin Çanakkale'den sonra en çok birlik, beraberlik içerisinde olduğu bir günü yansıtan böylesine bir çalışmanın Aydıncık'ta, açtığımız atölyede yapılması bizler için de mutluluk ve onur verici bir olaydır. Bu çalışmada emeğe geçen kardeşlerimize heykeltıraşımız başta olmak üzere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.





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