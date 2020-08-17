BiLiNMEYENLER BU KiTAPTA

GAZETEMİZ yazarlarından, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi hemşehrimiz Saygı Öztürk, yine ses getirecek çalışması ‘Alaattin Çakıcı’ adlı kitabı okurlarıyla buluştu. Çakıcı’nın bilinmeyen yönlerini kaleme alan Saygı Öztürk, ‘Racon kesen, adalet dağıtan, haraç alan organizasyonlar nasıl oluştu?’ sorusunun yanıtını bu kitabında verirken, ünlü kabadayının bilinmeyen yönlerini, bilinen, yaşanılan olayların perde arkalarına da ışık tuttu. Araştırmacı gazeteci-yazar Saygı Öztürk, mahkeme dosyalarında yer alan telefon konuşmalarını, ifadeleri, Meclis tutanaklarını inceledi, bu kitap için konuşan kişilerin anlatımlarıyla bir araya getirip siyasetteki, bürokrasideki, cezaevindeki Alaattin Çakıcı'nın portresini çizdi. Saygı Öztürk, Hürriyet, Sabah, Star ve Sözcü gazetelerinde gündem yaratan haber ve röportajlarıyla Sedat Simavi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri dahil olmak üzere değişik meslek kuruluşlarının 30’dan fazla ödülünü aldı. Türkiye’nin yakın politik tarihini ve bugününü ele alan kitaplarıyla da ses getiren Öztürk, bilinen olaylardaki ‘bilinmeyenlere’ ve yüzeyde görünenlerin ‘derin ilişkilerine’ ışık tutan çalışmalarıyla bir marka haline geldi. Öztürk, yeni kitabı ile ilgili verdiği mülakatında, Alaattin Çakıcı tanışmadığını, görüşmek istediğini belirterek, ‘’Kendisi Cezaevinden yeni çıktım, şu anda bir konuşma yaparsam yanlış anlaşılabilir, farklı yönlere çekilebilir. Konuşmayı uygun bulmuyorum’ diye haber gönderdi’’ dedi.